إصابة 3 أشخاص بينهم طفل فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، فى وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وتروسيكل، بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بإصابة رجل وسيدة وطفل، جراء اصطدام تروسيكل، مع سيارة نقل، بالطريق الإقليمى، بنزلة غيتة، دائرة مركز بلبيس.

وبالفحص تبين إصابة “ س.م.ع”، 40 سنة، بكسر بعظام الوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، و “غ.ش.ع”، 40 سنة، بكدمات وسحجات، والطفل “ي.س.م”، 12 سنة، باشتباه نزيف فى المخ.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى لتلقى العلاج.