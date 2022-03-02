السيطرة على حريق سيارة ميكروباص فى الغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم في السيطرة علي حريق نشب داخل سيارة ميكروباص، بقرية سبرباي بمركز طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ باندلاع حريق داخل سيارة ميكروباص أثناء وجودها في الشارع بالقرب من مجمع مواقف السيارات، حيث تفاجأ المواطنون باندلاع النيران في السيارة أثناء اصطفافها فى الشارع.

وانتقلت قوة الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن السيارة كانت بلا ركاب أو سائق، حيث نشبت النيران بها فجأة أثناء وقوفها في الشارع.

وحاول عدد من الأهالي المساعدة في إطفاء الحريق، والسيطرة علي النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.