الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره مزلقان مصنع السكر فى قنا

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه متأثرا بالاصطدام بقطار أثناء محاولته العبور من مزلقان مصنع سكر دشنا بـ قنا.
كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا، باصطدام شاب مجهول الهوية يبلغ من العمر ١٧ عاماً بقطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان سكر دشنا.
وأثناء وصول سيارات الإسعاف إلى مقر الواقعة، لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية الشاب المتوفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجثة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب قطار مزلقان مصنع السكر قنا

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وائل لطفي

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