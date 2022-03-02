الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يستنكر الحرب فى أوكرانيا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قرار يستنكر بأشد العبارات الحرب في أوكرانيا".

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في بيان، روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا، كما وافقت على قرار بإدانة العمليات الروسية في أوكرانيا".

وصوّت لصالح قرار الإدانة 141 دولة، فيما صوتت 5 دول ضد القرار، بينما امتنعت 35 دولة".

وقالت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إنه "ننسق مع الشركاء للوقوف مع أوكرانيا"، مضيفة: "ندعو القوات الروسية لترك السلاح ومغادرة أوكرانيا".

وتابعت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، في جلسة الجمعية العامة بشأن أوكرانيا، أن روسيا تدمر بنى أوكرانيا التحتية، منوهة إلى أن "الهجوم الروسي تسبب بفرار أكثر مليون أوكراني"، بحسب ما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أن قوات بوتين واجهت مقاومة غير متوقعة بأوكرانيا، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق اجتياحًا لدولة عضو بالمنظمة الدولية"، وهدفنا هو وقف حرب روسيا في أوكرانيا".

وكانت أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة صعبة لكنه سيتجاوزها، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، متابعة: "لدينا القدرة على تجاوز العقوبات وسنرد عليها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو مستعدة لمناقشة رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على ضمانات أمنية، موضحًا أن هدف موسكو هو نزع سلاح أوكرانيا، لكن يجب أن يقرر الأوكرانيون مصير زعمائهم، على حد قوله.