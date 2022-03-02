الحضور الشعبي يعود لاجتماع البابا تواضروس لأول مرة منذ سبتمبر 2020

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الاعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سوف يسمح بالحضور الشعبي للاجتماع وذلك بشكل محدود، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الشعب الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا بعد أن ظلت العظة تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية، وشبكة الإنترنت منذ الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ ، وذلك بعد استئناف الاجتماع عقب توقفه، حوالي ستة شهور من مارس وحتى سبتمبر ٢٠٢٠ ، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان قد صلى نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، قداس أحد رفاع الصوم الكبير بالكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات سيامة اثنين من الشمامسة في رتبة القسيسية وهم:

- الشماس مينا فؤاد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس البابا كيرلس السادس، بملوي باسم القس ميخائيل.

- الشماس إيهاب إسحق كاهنًا على كنيسة القديسة بائيسة والثلاث فتية، بدير أبوحنس، باسم القس أباديون.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه رسم نيافته ثلاثة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية وهم:

القمص جرجس زكريا كاهن كنيسة السيدة العذراء بالبياضية، ملوي.

القمص متياس كمال كاهن كنيسة القديسين آفا فيني والأنبا أبرام بقصر هور، ملوي

القمص أبانوب خليل كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بالروضة البلد، ملوي.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الاعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه شارك في الصلوات بعض كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وعدد كبير من الشعب.