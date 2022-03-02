وضع الملح بدلًا منه.. ضبط صاحب مخبز يسرق الدقيق المدعم ببورسعيد

تمكنت حملة موسعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد أصحاب المخابز وضع كميات كبيرة تقدر بـ 22 شيكارة وما يعادل 1100 كيلو جرامات من الملح داخل شكائر الدقيق البلدى المدعم، بعد سرقة وبيع الدقيق، للهروب من الرقابة والمفتشين، والتحايل لإثبات أن أوزان شكائر الدقيق صحيحة داخل المخبز.



وتم تحرير محضر بالواقعة للتصرف فى حصة من الدقيق البلدى المدعم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وشدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد على تشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومراقبة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين بصورة مستمرة، تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، والذى وجه بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمى، والرقابة التجارية بقيادة محمد إبراهيم، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وصابر الليلى وحسن عبد الله وياسر جمعة ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة التموينية، بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك، وبالإشتراك مع مباحث التموين بقيادة العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، ومكتب الدمغة والموازين برئاسة المهندسة جيهان شلبى.

وخلال الحملة تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من المخابز المخالفة بأنحاء متفرقة بالمحافظة، 7 تقارير نقص وزن، و4 إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، و3 عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و2 عدم وجود قائمة تشغيل، وتم تحرير محاضر لعدد من المخابز والمحال التجارية بمعرفة مكتب الدمغة والموازين ببورسعيد، لعدم دمغ بعض الموازين المتواجدة بالاسواق خلال عام 2022، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض علي النيابة المختصة.