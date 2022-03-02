الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني : نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي، اليوم الأربعاء: بحثت هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي الأوضاع الراهنة".

وأضاف الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية، أنه "نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي"، وذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة العربية".

ومن جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه "سنواصل تقديم الدعم غير المسبوق إلى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم اللاجئين الأوكرانيين والدول التي تستضيفهم".

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية الروسية، عن قلقها من تسليح الغرب لأوكرانيا وهذا شيء خطير للغاية. 
كما أكدت وزارة الخارجية الروسي: هناك خطر وقوع صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مشيرة إلى أنها حذرت الغرب من أن وعد أوكرانيا بالانضمام للناتو هو قنبلة موقوتة ستنفجر عاجلا أم آجلا.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أوضح ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية، أن المسئولية الكاملة عن تفاقم الوضع الحالي حول أوكرانيا تقع على عاتق الدول التي تجاهلت المصالح الحيوية لروسيا، مشيرا إلى أن هناك الآن خطر وقوع صدام مباشر بين قوات روسيا والناتو.

وأشار إلى أن "روسيا حذرت الغرب مرارا من أن وعد الناتو بقبول أوكرانيا في عضويته تمثل قنبلة موقوتة كانت ستنفجر عاجلا أو آجلا"، واصفا مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بأنها أمر يصعب تصوره.

واعتبر أن كل ما فعله الناتو بعد الحرب الباردة انتهى بكارثة وأن كل توسع جديد للناتو أدى إلى تدهور أمن الحلف نفسه، لافتا إلى أن الناتو اعتبر نفسه منتصرا في الحرب الباردة وتوهم أنه يستطيع إقامة نظام عالمي خاص به.

وأضاف غروشكو: لا بد أن تدرك أوروبا عاجلا أم آجلا أن الهيكل الأمني الذي يتمحور حول الناتو هو طريق يؤدي إلى مأزق، وأضاف أنه لا يمكن التفكير في بنية أمنية أوروبية جديدة إلا بعد حل قضية تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

 

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي رئيس المجلس الأوروبي المجلس الأوروبى اللاجئين الأوكرانيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

تفاصيل وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد تصدره محركات بحث «جوجل»

مركبات محلية.. أين وصلت مصر في ملف صناعة السيارات الكهربائية؟

«تطوير لم يتخيله أحد».. نص كلمة «السيسي» خلال افتتاح مشروعات قومية بالجيزة

صديقة الفنان سمير صبرى تكشف لـ«الدستور» آخر تطورات حالته الصحية

شديد البرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

جلال حمام

لماذا؟.. وماذا؟

مدحت بشاى

في مئوية تصريح 28 فبراير

د. القس صفوت البياضى

الملياردير.. ورحلة لصعود الي القمر

حسين دعسة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

سمر فرج فودة

لا للتنوير المزيف

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل