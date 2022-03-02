الرئيس الأوكراني : نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي، اليوم الأربعاء: بحثت هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي الأوضاع الراهنة".

وأضاف الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية، أنه "نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي"، وذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة العربية".

ومن جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه "سنواصل تقديم الدعم غير المسبوق إلى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم اللاجئين الأوكرانيين والدول التي تستضيفهم".

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية الروسية، عن قلقها من تسليح الغرب لأوكرانيا وهذا شيء خطير للغاية.

كما أكدت وزارة الخارجية الروسي: هناك خطر وقوع صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مشيرة إلى أنها حذرت الغرب من أن وعد أوكرانيا بالانضمام للناتو هو قنبلة موقوتة ستنفجر عاجلا أم آجلا.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أوضح ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية، أن المسئولية الكاملة عن تفاقم الوضع الحالي حول أوكرانيا تقع على عاتق الدول التي تجاهلت المصالح الحيوية لروسيا، مشيرا إلى أن هناك الآن خطر وقوع صدام مباشر بين قوات روسيا والناتو.

وأشار إلى أن "روسيا حذرت الغرب مرارا من أن وعد الناتو بقبول أوكرانيا في عضويته تمثل قنبلة موقوتة كانت ستنفجر عاجلا أو آجلا"، واصفا مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بأنها أمر يصعب تصوره.

واعتبر أن كل ما فعله الناتو بعد الحرب الباردة انتهى بكارثة وأن كل توسع جديد للناتو أدى إلى تدهور أمن الحلف نفسه، لافتا إلى أن الناتو اعتبر نفسه منتصرا في الحرب الباردة وتوهم أنه يستطيع إقامة نظام عالمي خاص به.

وأضاف غروشكو: لا بد أن تدرك أوروبا عاجلا أم آجلا أن الهيكل الأمني الذي يتمحور حول الناتو هو طريق يؤدي إلى مأزق، وأضاف أنه لا يمكن التفكير في بنية أمنية أوروبية جديدة إلا بعد حل قضية تقديم ضمانات أمنية لروسيا.