سفير مصر لدى الخرطوم يلتقي الوزير المكلف للكهرباء والطاقة السوداني

التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، المهندس عبد الله محمود بشير، الوزير المكلف للكهرباء والطاقة السوداني.

واستعرض السفير أوجه التعاون القائم بين مصر والسودان في هذا القطاع الحيوي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة في السودان، مبرزا مشروع الربط الكهربائي بين البلدين كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تنمية العلاقات بينهما.

سفير مصر والوزير السوداني

وأشار إلى أوجه التعاون القائمة في قطاعي الكهرباء والطاقة وما تتضمنه من مشروعات للتعاون الفني وإعداد وتدريب الكوادر السودانية، مؤكدا استعداد مصر مواصلة هذا التعاون البناء.

ومن جانبه، أشاد الوزير السوداني بالتعاون المثمر بين الدولتين في قطاع الكهرباء والطاقة، والأولوية المتقدمة التي يوليها الجانب السوداني لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بوجه خاص، مشدداً على أهمية ذلك المشروع لدعم التنمية في بلاده وكأحد ركائز العلاقات الثنائية.