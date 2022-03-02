دعوى أمام مجلس الدولة لوقف قائمة انتخابات المهندسين

أقامت المهندسة حسناء عمرو، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة مجلس الدولة، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرارات لجنة انتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في ۲۰۲۲/۳/٤ فيما تضمنته من إدراج المرشحون على المناصب النقابية المختلفة، كونهم أعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس شيوخ بالمخالفة للقانون، وحكم محكمة القضاء الإداري بجلسته ۲۰۲۲/۱/۳۰ و ۲۰۲۰/۲/۲۰ المؤيد بحكـم المحكمة الإدارية العليا .

ومنهم المرشحة رقم (٢٦) المهندسة مها رزق عبدالناصر الطرهوني والشهيرة بمها عبد الناصر على منصب (مقعد)، عضو مكمل كهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد المهندسة مها رزق عبدالناصر الطرهوني والشهيرة بمها عبدالناصر، واستبعاد كافة أسماء المرشحين على المناصب (المقاعد) النقابية المختلفة الذين يتقلدون مناصب المجالس النيابية (مجلسا النواب والشيوخ) لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في ۲۰۲۲/۳/٤.. على أن ينفذ الحكم بمسودته.