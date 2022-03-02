الطيران المدني يناقش" أثر إدارة التميز على الأداء الاستراتيجي"





نظمت وزارة الطيران المدني ندوة تحت عنوان " أثر إدارة التميز على الأداء الاستراتيجي ".

يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالتطوير المؤسسي وانتقال الجهاز الحكومي للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاتجاه نحو التحول الرقمي وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المقدمة وصولًا لأعلي مستويات الجودة من خلال تفعيل التميز المؤسسي في مختلف القطاعات ". تحت رعاية الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

تهدف الندوة الي توضيح النظم والمفاهيم الأساسية لإدارة التميز كونها نهج يتحتم تطبيقه علي كافة دول العالم في ضوء نظام ممنهج لبيئة العمل داخل المنظومة بإستغلال الكوادر البشرية وتأهيلها من أجل تحقيق التميز الحكومي وذلك لتعزيز نظم الجودة الشاملة ونشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي ودعم الجهود المبذولة لتطبيق وتبني المعايير العالمية داخل قطاع الطيران المدنى لمواكبة التطور العالمى فى صناعة الطيران المدنى



وناقشت الندوة عدداً من المحاور الهامة التي تُبرز أهمية التميز المؤسسي وأثره في رفع مستوى الأداء، ومدى فاعلية التخطيط الإستراتيجي ودوره في رفع جودة النتائج، إضافة إلى الدور المحوري للتميز المؤسسي في استدامة الأعمال والنتائج، علاوةً على الإسهام الفاعل للتميز المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والنماذج الابتكارية في تحقيق أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وخلال الندوة تم مناقشة تغير الفكر الثقافى للعاملين واستغلال الموارد البشرية من خلال الإدارة الاستراتيجية الرامية إلى التمكين وبناء القدرات وفقا لأفضل المعايير العالمية وتعزيز القيم المؤسسية لدى القطاعات والإدارات المختلفة، والإسهام في تحقيق رسالتها الهادفة لتلبية احتياجات ومتطلبات العميل بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي اتساقا مع تطبيق نظم الجودة الشاملة.

شارك في الندوة الدكتورة أميرة احمد مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة والدكتور هاشم محمد استشارى نظم الجوده والتميز المؤسسى سامى أبو صالح مدير عام الإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب ولفيف من العاملين من وزارة الطيران المدنى .