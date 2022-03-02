الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يطالب أعضاء الأمم المتحدة بإدانة التدخل الروسي في أوكرانيا

جونسون
جونسون

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، روسيا بارتكاب جريمة حرب في هذا البلد، مطالبًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتصويت حول انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. 

كما دعا جونسون، أعضاء الأمم المتحدة، إلى إدانة التدخل الروسي في أوكرانيا والمطالبة بانسحاب القوات الروسية خلال تصويت مرتقب في الجمعية العامة اليوم الأربعاء، متهمًا موسكو بارتكاب «جريمة حرب» في هذا البلد.

وقال جونسون، أمام مجلس العموم في لندن، اليوم، إن «الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت في وقتٍ لاحق خلال النهار، وندعو كل الدول للإنضمام إلينا لإدانة روسيا والمطالبة بأن يسحب بوتين دباباته»، مضيفًا: «إذا قام بوتين، على العكس، بمضاعفة جهوده فسنواصل زيادة الضغط الاقتصادي».

يأتي ذلك فيما وعد رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالعمل على أن تصدر الأمم المتحدة «أقوى إدانة ممكنة» للهجوم الروسي. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جونسون، بزيلينسكي اليوم، وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن جونسون ندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا، مشددًا على أن بلاده ستبذل كل ما تستطيع من أجل دعم الشعب الأوكراني ومقاومته.

وأضافت المتحدثة أن زيلينسكي وجه الشكر لجونسون على الجهود البريطانية الرامية إلى إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، موضحة أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول ضرورة فرض مزيد من العقوبات من أجل زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

​بريطانيا​ روسيا أوكرانيا الأمم المتح جونسون

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