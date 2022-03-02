افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «شيل أوت المنصورة» بالدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق المرحلة الأولي من مشروع شيل أوت المنصورة والذي يضم 8 محلات تجارية لأفضل العلامات التجارية بشارع الجيش ومحطة تموين سيارات وقود وغاز بشارع قناة السويس.

جاء ذلك بحضور ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية، والعميد خالد عبدالحميد مدير شيل أوت أحد فروع الشركة الوطنية، والعميد عمرو عصام مدير الإدارة الهندسية بالشركة الوطنية، والعميد سليمان فوزي الإدارة الهندسية بالشركة، واللواء سمير الإمام رئيس حي شرق المنصورة.

وقال المحافظ إن هذا المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب سواء للعمل بالمحلات الجديدة أو بمحطة تموين السيارات بالإضافة الي خلق مناطق ترفيهية وخدمية جديدة للمواطنين داخل مدينة المنصورة .

وأكد أن هناك تعاون مثمر بين المحافظة والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة .

كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير فرص عمل وخلق مناطق ترفيهية وخدمية جديدة.

جانب من الافتتاح