الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «شيل أوت المنصورة» بالدقهلية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق المرحلة الأولي من مشروع شيل أوت المنصورة والذي يضم 8 محلات تجارية لأفضل العلامات التجارية بشارع الجيش ومحطة تموين سيارات وقود وغاز بشارع قناة السويس.
جاء ذلك بحضور ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية، والعميد خالد عبدالحميد مدير شيل أوت أحد فروع الشركة الوطنية، والعميد عمرو عصام مدير الإدارة الهندسية بالشركة الوطنية، والعميد سليمان فوزي الإدارة الهندسية بالشركة، واللواء سمير الإمام رئيس حي شرق المنصورة.
وقال المحافظ إن هذا المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب سواء للعمل بالمحلات الجديدة أو بمحطة تموين السيارات بالإضافة الي خلق مناطق ترفيهية وخدمية جديدة للمواطنين داخل مدينة المنصورة .
وأكد أن هناك تعاون مثمر بين المحافظة والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة .
كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير فرص عمل وخلق مناطق ترفيهية وخدمية جديدة.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية التخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

تفاصيل وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد تصدره محركات بحث «جوجل»

مركبات محلية.. أين وصلت مصر في ملف صناعة السيارات الكهربائية؟

«تطوير لم يتخيله أحد».. نص كلمة «السيسي» خلال افتتاح مشروعات قومية بالجيزة

صديقة الفنان سمير صبرى تكشف لـ«الدستور» آخر تطورات حالته الصحية

شديد البرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

جلال حمام

لماذا؟.. وماذا؟

مدحت بشاى

في مئوية تصريح 28 فبراير

د. القس صفوت البياضى

الملياردير.. ورحلة لصعود الي القمر

حسين دعسة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

سمر فرج فودة

لا للتنوير المزيف

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل