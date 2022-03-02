«أنت أقوى من المخدرات».. ندوة توعوية بجامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ندوة (أنت أقوى من المخدرات) والتي حاضر خلالها الدكتور محمد شافعي، مشرف عام برامج صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومدير عام شؤون خدمة المجتمع والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء، بالمكتبة المركزية.

وأشار محمد سعيد أبو الغار، إلى أن ندوة (أنت أقوى من المخدرات) تأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل فصل دراسي.

وأوضح أن الندوة من الندوات المحورية الموجهة إلى الطلاب لما تشكله المخدرات من خطورة وتأثير سلبي كبير على الصحة البدنية والعقلية للمدمنين، مما ينال من مقدرات المجتمع ويؤثر على تطوره وتقدمه، وأيضًا للارتباط الوثيق بين الإدمان وانتشار مرض الإيدز.

كما صرح محمد سعيد أبو الغار، بأن جامعة الفيوم كانت قد دشنت خطًا ساخنًا بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والذي يتعامل بسرية تامة مع البيانات ويخدم محافظة الفيوم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الصندوق لما يقدمه من خدمات وبرامج وقائية وعلاجية لكافة فئات المجتمع، موجها الشباب بعدم الانسياق وراء خوض تجربة استخدام أي مواد مخدرة أو إساءة استخدام العقاقير الطبية التي قد تؤدي في النهاية إلى الإدمان أو تعاطي المخدرات.

وخلال الندوة أوضح الدكتور محمد شافعي أن مكافحة الإدمان والتعاطي لا يعتبر مجرد وظيفة ولكن هدف ورسالة سامية تستهدف جميع فئات المجتمع لحمايتهم والحفاظ عليهم من الانسياق وراء التعاطي والإدمان.

كما قام بتناول عدد من المحاور شملت نشأة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والتعريف به، واهتمام الدولة بإقامته للقيام وتحقيق عدد من الأدوار والأهداف تضم تنظيم برامج ووسائل وقائية وحماية للقضاء على الإدمان منذ البداية.

وأشار محمد شافعي، إلى أن جامعة الفيوم تتعاون مع الصندوق في توفير برامج تدريبية وتشجيعية لطلاب الجامعة للقيام بمهام تطوعية لتحقيق أهداف الصندوق، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بالمهارات الحياتية لجميع الأشخاص ليصبحوا آمنين ضد كافة أشكال الإدمان وليكونوا (أقوى من المخدرات).