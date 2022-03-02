الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الجيزة تشارك في الفعالية الختامية «زوروا البدرشين»

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية

شاركت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اليوم الأربعاء، بالفعاليات الختامية لمشروع "زوروا البدرشين" لتشجيع السياحة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية، ودعم أصحاب الحرف وتوفير فرص العمل للسيدات ولشباب البدرشين بمشاركة الاتحاد الأوروبي ومركز البحوث الزراعية.

وقالت نائب المحافظ إن المشروع بدأ عام 2018 لتسليط الضوء على الحياة الريفية المصرية كجزء هام من عوامل الجذب السياحى للسوق المصرى من خلال تنفيذ عدد من الجوالات للسائحين بثلاث قرى (دهشور، وسقارة، وأبو صير) بمركز ومدينة البدرشين.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطوير الموارد الزراعية والاقتصادية والبشرية وتمكين أصحاب المنتجات المحلية من حرف ومصنوعات يدوية من تنفيذ منتج ذو جودة تنافسية بسوق السياحة وتوفير منافذ لعرض تلك المنتجات للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.

حضر الفعالية الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة وممثلين عن وزارة السياحة والأثار والاتحاد الأوروبي والقائمين على المشروع وعدد من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة بالبدرشين.

نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
نائب محافظ الجيزة خلال حضورها الفاعلية
زوروا البدرشين حرف تراثيه نائب محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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