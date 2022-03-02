التحرى عن المتهم بطعن صديقه وإلقاء جثته فى ترعة بطنطا

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأربعاء، حجز المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض بمنطقة ترعة الشيتي بطنطا، على إثر نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.



البداية كانت بتلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم يوسف الجندي، رئيس مباحث القسم، والنقيب محمد العسال، معاون المباحث، لمكان الحادث، وتبين مصرع الشاب إسلام عبدالعزيز، إثر قيام صديقة بطعنه بسلاح أبيض مطواه بعد مشادة وخلافات بينهم.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وبتكثيف التحريات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.