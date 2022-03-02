مانشستر سيتي وتوتنهام.. يتصدران الأكثر بحثا في جوجل اليوم

تصدرت آخر أخبار فريق مانشستر سيتي اهتمامات المصريين، اليوم الأربعاء، وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) العالمي، وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحل نادي توتنهام ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل، بينما جاء الفنان حازم إيهاب كثالث أهم الموضوعات التي تم البحث عنها.

مانشستر سيتي

يقدم الدولى الجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي ، مستويات مميزة فى موسم استثنائى هذا العام مع السماوى فى مختلف المسابقات، وأحرز محرز الهدف الأول لفريقه فى مباراة بيتربوره يونايتد.

وحجز مانشستر سيتي مقعده فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى بالموسم الجارى 2021-2022، بعدما تخطى نظيره بيتربوره يونايتد، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "لندن رود"، فى الدور الخامس من البطولة.

وإجمالا شارك محرز هذا الموسم مع مانشستر سيتى فى 32 مباراة، وساهم خلالها بـ26 هدفا، حيث سجل رياض 19 هدفا، وصنع 7 أهداف آخرين.

توتنهام

وفي سياق متصل، ودع نادي توتنهام منافسات بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بعدما خسر بهدف نظيف أمام ميدلزبره أحد أندية الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "ريفرسايد ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 107 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب جوش كوبيرن في واحدة من أكبر مفاجآت الكأس.

بهذه النتيجة تأهل فريق ميدلزبره الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.

حازم إيهاب

وضمن الأكثر بحثا «الفنان حازم إيهاب»، بعدما أعلن عن وفاة ابنه الرضيع يونس، بعد إجرائه عملية جراحية، وتأتى وفاته بعد ساعات قليلة من إعلان حازم عن دخول الطفل لإجراء جراحة ثانية، حيث ولد مؤخرا مصابا بعيب خلقى فى القلب، ومكوث فى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، طالبا من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء لابنه فى صلواتهم حتى يمر هذه المرحلة الصعبة.

وكتب حازم عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "الحمد لله.. ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم 18 فبراير 2022 يونس اتولد بعيب خلقى فى القلب وعمل عملية فى قلبه وهو عمره ساعات وهو حاليًا فى الرعاية المركزة والله أعلم ها يقدر يخرج إمتى".

وأضاف: "أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة ومتأسف جدًا لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".