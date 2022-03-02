السكك الحديدية الألمانية: وصول 1300 لاجئ أوكراني إلى برلين

قال المتحدث باسم السكك الحديدية الألمانية إن حوالي 1300 لاجئ أوكراني وصلوا إلى برلين بالقطار مساء أمس /الثلاثاء/ في عدة قطارات من بولندا.

وأوضح المتحدث اليوم الأربعاء - في تصريحات لإذاعة برلين "أر بى بى" الألمانية - أن القطارات جاءت من بولندا إلى ألمانيا .. وأن هناك اتصالات منتظمة للتعامل مع الوضع، وتم تقديم الطعام والشراب للاجئين في محطات القطار .

ووفقًا لهيئة السكك الحديدية الألمانية دويتش بان فإنه "من غير المتوقع انطلاق أي قطارات اليوم من بولندا ".

يذكر أن هيئة السكك الحديدية الألمانية سمحت الأحد الماضي للاجئين - الذين يحملون جواز سفر أو بطاقة هوية أوكرانية - باستخدام جميع قطارات المسافات الطويلة من بولندا إلى ألمانيا مجانًا .

ووفقًا لتقرير دويتشه بان، تنطلق ثمانية قطارات مسافات طويلة من بولندا إلى ألمانيا يوميًا، عبر معبر فرانكفورت / أودر الحدودي.

وأطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لجمع 1,7 مليار دولار، بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا .

وطبقا لتقارير إعلامية فإن هذا المبلغ الإجمالي سيساهم في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن حوالي 12 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ تمكنوا من الفرار إلى دول مجاورة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد تعهدت أمس الثلاثاء -في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل - بتقديم الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو على الأقل من الميزانية الأوروبية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا .