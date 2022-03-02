الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لأوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا.
وأكدت دولة الإمارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين في أوكرانيا وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أطلق أمس، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.

ابوظبى الإمارات أوكرانيا

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وائل لطفي

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