نفاد الوقود في سريلانكا مع تفاقم أزمة الدولار

أعلن مسئولون في سريلانكا، اليوم الأربعاء، أن وسائل النقل العام تعطلت بسبب نفاد الديزل من الحافلات، مع تفاقم أزمة الصرف الأجنبي في البلاد مع عدم وجود دولارات لاستيراد الوقود.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، عن جمعية مالكي الحافلات الخاصة، أنها تمكنت من تشغيل حوالي ربع أسطولها المكون من 20 ألف مركبة فقط، بينما أفاد السائقون بالوقوف في طوابير لمدة سبع ساعات لتعبئة الوقود.

واضطر العديد من الركاب إلى استخدام دراجاتهم النارية وسياراتهم الصغيرة، بعد أن حذر مشغلو الحافلات من تقليص جداولهم بشكل كبير.

ورفعت شركة "لانكا"، إحدى أكبر موردي الوقود في سريلانكا، الأسعار بنسبة تصل إلى 12% منذ يوم السبت الماضي. بينما قالت شركة سيلان بتروليوم المملوكة للدولة إنها طلبت من الحكومة أيضًا السماح لها برفع الأسعار.