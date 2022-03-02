رواد الفلسفة في مصر الحديثة.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د. هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان "رواد الفلسفة في مصر الحديثة" تأليف سامي السهم.

هل عرفت الإنسانية التفلسف خارج بلاد اليونان وقبل فيثاغورث؟، هذا ما يجيب عنه الكتاب فكل شعوب العالم قد مارست التفلسف قبل فيثاغورث وأثناءه وبعده دون حصر ودون تحديد ، ولماذا تكون شعوب العالم صورة مكررة من الشعب اليوناني في أفكاره ومعتقداته ورؤاه الفلسفية أليس لكل شعب خصوصية ثقافية وهوية فكرية تميزه عن غيره.

ويعرض الكتاب نماذج مصرية مارست التفلسف منذ العصر الفرعوني والعصر اليهودي والمسيحي والعصر الإسلامي واخيغرا العصر الحديث بعد افتتاح جامعة فؤاد الأول وإنشاء قسم الفلسفة بكلية الآداب ليؤكد بذلك قدرة المصريين على التفلسف مثلهم مثل بقية شعوب العالم.

وكانت قد أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، في سلسلة الإبداع المسرحي كتاب بعنوان "تأملات في فينومينولوجيا المسرح" تأليف عبد الناصر حنفي.

تنقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة محاور، الأول يسعى إلى إعادة تقديم مبحث فينومينولوجيا المسرح انطلاقا من محاولة وصف وتحليل ما يخص الفعل المسرحي بوصفه مزيجاً مركبا ومتطورا من ألعاب الظهور وألعاب الحضور معا، الأمر الذي تطلب إعادة التفكير في أسس الفينومينولوجيا التي تتحلق أكثر مما ينبغي حول مفهوم الحضور، مرورا بالتوقف أمام التكوين الجينيالوجى للفعل المسرحي ،وصولا إلى التأمل في ماهيته ومصيره في ظل بعض التطورات التكنولوجية الجارية.

أما المحور الثاني، فقد اقتصر على استثمار شيء من هذه الأفكار في مقاربة بعض الظواهر المسرحية، مثل التقنيات الأولية لمسرح الشارع، ومسارات تأثير مشروع المهرجان التجريبى، والدور الذي تلعبه الدمى حاليا في بعض المقاربات المسرحية.

فيما يذهب المحور الثالث إلى محاولة تقديم تحليلات تمهيدية لحالات مسرح ما بعد يناير ٢٠١١.