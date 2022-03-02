الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هونج كونج تستعد للإغلاق مع توقع 50 ألف إصابة بكورونا يوميا

كورونا في هونج كونج
كورونا في هونج كونج

من المتوقع أن تسجل هونج كونج رقما قياسيا يزيد على 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليوم الأربعاء، حسبما ذكر الإعلام المحلي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء بأن تزايد تفشي الفيروس في المدينة أدى إلى فرار الآلاف من السكان بينما يخلي الباقون أرفف المتاجر والصيدليات من الأغذية والأدوية.

ويأتي التزايد المستمر في عدد الإصابات وسط تزايد الفوضى والارتباك بسبب خطة المدينة لفحص إجمالي السكان البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة ثلاث مرات في مارس الجاري، وسط تقارير إعلامية محلية متعارضة حول طول مدة الإغلاق المقرر أثناء فترة الفحوص و صرامته.

وسعت الرئيسة التنفيذية للمدينة، كاري لام، إلى طمأنة السكان خلال مقابلة تليفزيونية من فناء للسكك الحديدية بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد غيابها لأكثر من أسبوع عن الظهور العلني، وذلك بعد وصول أول قطار محمّل بالسلع من البر الرئيسي الصيني إلى المدينة في إطار برنامج جديد لتحقيق الاستقرار في تدفق الواردات.

وقالت لام إن الصين سوف تضمن أن يكون لدى هونج كونج ما يكفي من الطعام والإمدادات الأخرى خلال تفشي كورونا، وحثت السكان على وقف الشراء بدافع الذعر.

وأضافت أنه سوف تتاح أيضا إمدادات غير محدودة من المعدات الطبية، وأقرت لام بأنه لن يكون هناك أسرَّة كافية لعزل كل من تثبت إصابته بالفيروس خلال برنامج الفحص على مستوى المدينة، ومع ذلك تعهدت بجعل العملية سريعة و شاملة قدر الإمكان.

كورونا الصين اللقاح بكين كوفيد

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