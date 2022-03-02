الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية يزور مقر الناتو

مارك ميلي
مارك ميلي

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، إن رئيسها الجنرال مارك ميلي سيزور مقر الناتو في بروكسل، ودول شرق أوروبا.

 

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، العقيد ديفيد باتلر لصحيفة ديلى كولر الأمريكية، أن الجنرال سيزور بروكسل، ومن ثم سيتوجه لزيارة "عدد من الدول في الجناح الشرقي للناتو".

 

ومن المتوقع أيضا أن يزور ميلي مدينة شتوتجرت الألمانية، حيث يقع مقر القيادة الأوروبي للقوات الأمريكية.

 

وأضاف باتلر أن "الخطط لا تزال قيد الإعداد"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجولة لاعتبارات أمنية، مشيرا إلى أن ميلي يعتزم إجراء محادثات مع رؤساء الأركان لحلفاء واشنطن، وتفقد القوات الأمريكية في أوروبا ولقاء قيادتها.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلي يفضل التواصل مع القيادات العسكرية للحلفاء بشكل شخصي بدلا من الاتصال عبر الفيديو من البنتاجون، لأن ذلك سيتيح له الإمكانية للإطلاع على الأحداث بشرق أوروبا ورؤية الحلفاء لها بشكل مباشر.

 

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

 

هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن رئيسها الجنرال مارك ميلي سيزور مقر الناتو في بروكسل، ودول شرق أوروبا.

 

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، العقيد ديفيد باتلر لصحيفة ديلى كولر الأمريكية، أن الجنرال سيزور بروكسل، ومن ثم سيتوجه لزيارة "عدد من الدول في الجناح الشرقي للناتو".

 

ومن المتوقع أيضا أن يزور ميلي مدينة شتوتجرت الألمانية، حيث يقع مقر القيادة الأوروبي للقوات الأمريكية.

 

وأضاف باتلر أن "الخطط لا تزال قيد الإعداد"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجولة لاعتبارات أمنية، مشيرا إلى أن ميلي يعتزم إجراء محادثات مع رؤساء الأركان لحلفاء واشنطن، وتفقد القوات الأمريكية في أوروبا ولقاء قيادتها.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلي يفضل التواصل مع القيادات العسكرية للحلفاء بشكل شخصي بدلا من الاتصال عبر الفيديو من البنتاجون، لأن ذلك سيتيح له الإمكانية للإطلاع على الأحداث بشرق أوروبا ورؤية الحلفاء لها بشكل مباشر.

 

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

العسكري روسي المتحدث محادثات روسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

الصين تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حظك لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 مارس 2022

الرئيس الأوكرانى يكشف كيف يقضى يومه أثناء الحرب؟

ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس