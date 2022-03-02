الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة أوروبية: الإخوان اختراقوا أحزاب العمال واليساريين والمحافظين ببريطانيا

الإخوان
الإخوان

حذرت دراسة أوروبية حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب تحت عنوان "لإسلام السياسي والأحزاب البريطانية منظومة مصالح"، من مخاطر الجماعة في بريطانيا، لاسيما وبريطانيا معقل جماعة الإخوان.

وأكدت الدراسة أن الجماعة اخترقت أحزاب العمال واليساريين والمحافظين، مؤكدة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيساعد الجماعة على الانتشار والتوسع.

بريطانيا "ملاذ آمن" لجماعة الإخوان المسلمين

وقالت الدراسة إن بريطانيا هي الملاذ الآمن لجماعة الإخوان، حث قال منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كريترشوف: يصل عدد أعضاء الاخوان في بريطانيا حوالي 25000 فرد، مؤكدا على أن عدد أعضاء جماعة الإخوان  في المملكة المتحدة أعلى من أي دولة أخرى في القارة الأوروبية، لاسيما وقد أطلقت خبراء مكافحة الارهاب على لندن" لندن ستان".

وبشكل عام نجحت الجماعة في اختراق بريطانيا والمجتمع البريطاني عن طريق شبكة واسعة من المساجد والمنظمات الاجتماعية والخيرية.

التواجد الإخواني في بريطانيا 

وفقا للدراسة الأوروبية، فإن هناك ما يقرب من 60 منظمة داخل بريطانيا تابعة لجماعة الإخوان، كما تنامى حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لجماعة الإخوان في بريطانيا، حيث بات التنظيم  يمتلك ثروات مالية تتراوح بين (8 – 10) مليارات دولار.  

اختراق الجماعة للأحزاب 

وقالت الدراسة الأوروبية، إن الجماعة اخترقت مختلف الأحزاب السياسية في بريطانيا، وليس حزب العمال فقط كما كان معروفا، حيث كونت الرابطة الإسلامية في بريطانيا – وهي منظمة أسسها كمال الهلباوي عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، مع شراكة سياسية مع الحزب اليساري في بريطانيا قبل حرب العراق 2003.

كما تحالف الإخوان مع حزب المحافظين، ووفقا لتقارير صحفية بريطانية، فإن حزب المحافظين لديه علاقات قوية مع جماعة الإخوان وفقا لما كشفته صحيفة “التايمز البريطانية” في 13 نوفمبر 2021، حيث حصل  نائبان؛ أحدهما من حزب المحافظين، والآخر من حزب الديمقراطيين الأحرار، على مقابل مالي من مكتب محاماة للعمل على تشويه سمعة إحدى الدول الخليجية دافع من جماعة الإخوان.

استراتيجية الجماعة في بريطانيا "استغلال الدين والعرق" 

ووفقا للدراسة فان الجماعة تعمل وفقا استراتيجية خاصة في بريطانيا وهي استغلال الدين والعرق، والمشاركة السياسية وتحقيق نسبة مشاركة كبيرة تعكس قوة الوجود الإسلامي في البلا.

واختتمت الدراسة: تظل بريطانيا هي المعقل الأكثر استقراراً لجماعة الإخوان المسلمين العالمية، مشيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقوانين البريطانية حافز للمجموعة للتوسع أكثر في البلاد خاصة مع ضعف القوانين الاوروبية لمكافحة الاخوان.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات الإخوان الاخوان في بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

الصين تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حظك لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 مارس 2022

الرئيس الأوكرانى يكشف كيف يقضى يومه أثناء الحرب؟

ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس