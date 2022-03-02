3 مليارات دولار مساعدات مالية طارئة من البنك الدولى لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي أنه سيرصد مساعدات مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها 3 مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.

وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي: "نجهز حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بدفعة سريعة لا تقل عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها".

وأشار إلى أن "هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة بقيمة 200 مليون دولار ستخصص للصحة والتعليم".

وعلى صعيد آخر، قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن أكثر من 520 ألف من الأوكرانيين يلتمسون اللجوء في البلدان المجاورة، ويرتفع هذا الرقم بشكل كبير، ساعة بعد ساعة، منذ يوم الخميس الماضي.

وأشار جراندي خلال حديثه أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا إلى أن هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى الأمان والحماية، أولا وقبل كل شيء، لكنهم يحتاجون أيضا إلى المأوى والغذاء والنظافة وغيرها من أشكال الدعم، وهم في حاجة ماسة إليه.

وأضاف جراندي وفقا لبيان لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة: "يؤسفني أن أقول إنه ما لم يكن هناك وقف فوري للنزاع، فإن الأوكرانيين سيستمرون في الفرار.. نحن نخطط حاليا، لمساعدة ما يصل إلى أربعة ملايين لاجئ في الأيام والأسابيع المقبلة.. فمثل هذه الزيادة السريعة ستكون عبئا ثقيلا على الدول المضيفة وستضغط بلا شك على أنظمة الاستقبال والموارد ذات الصلة".

وبحسب المفوضية العليا لشئون اللاجئين ، فرّ أكثر من 280 ألف شخص إلى بولندا، و94 ألفا إلى هنغاريا، وحوالي 40 ألفا إلى مولدوفا، و34 ألفا إلى رومانيا، و30 ألفا إلى سلوفاكيا، وكذلك عشرات الآلاف إلى البلدان الأوروبية الأخرى، وتوجه عدد كبير أيضا إلى الاتحاد السوفيتي.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: "لقد عملت في أزمات اللاجئين لما يقرب من 40 عاما، ونادرا ما رأيت مثل هذه الهجرة الجماعية السريعة بشكل لا يصدق – وهي الأكبر بالتأكيد داخل أوروبا منذ حروب البلقان".