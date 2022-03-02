الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هاريس تبحث نقل قوات الناتو مع 5 رؤساء حكومات أوروبيين

كامالا هاريس
كامالا هاريس

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع 5 رؤساء حكومات أوروبيين خطوات الناتو على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك عمليات نقل للقوات.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، أن هاريس "أجرت 5 مكالمات هاتفية منفصلة مع زعماء أوروبيين على الجناح الشرقي للناتو لمناقشة ردنا المشترك على الاجتياح الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

واتصلت نائبة الرئيس الأمريكي مع كل من رؤساء الوزراء الإستوني واللاتفي والليتواني والروماني والبولندي.

وأضاف البيان أن "في كل مكالمة أكدت نائبة الرئيس قوة ووحدة تحالفنا، ورحبت بالتنسيق والدور الناشط الذي لعبه كل شريك في اتخاذ الإجراءات الجوابية الصارمة، بما فيها العقوبات وغيرها من الخطوات في المجال الاقتصادي من قبل الاتحاد الأوروبي".

وبحثت الأطراف "الخطوات من قبل الناتو"، حيث تمت دراسة "التغيرات الأخيرة والمخطط لها لتمركز القوات الأمريكية وقوات الناتو في أوروبا، بما في ذلك نقل آلاف العسكريين الأمريكيين والأنظمة المهمة لتعزيز وسائل الردع والدفاع المشترك".

وأكدت هاريس الدعم الأمريكي لأوكرانيا في المجالات الاقتصادي والأمني والإنساني، مشيرة أيضا إلى أن واشنطن ستدعم أوكرانيا والدول المجاورة في ما يخص حل القضايا المتعلقة بتدفق اللاجئين والاحتياجات الإنسانية.

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وائل لطفي

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