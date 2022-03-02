وزير الطاقة الجزائرى يشارك فى اجتماع «أوبك» لبحث أوضاع سوق النفط

يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، في أعمال الاجتماع الوزاري 26 للدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المصدرة من خارج (أوبك) (أوبك+).

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن عرقاب، سيشارك أيضا في أعمال الاجتماع 38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة (لأوبك+).

وبحسب البيان، سيبحث المشاركون في هذين الاجتماعين أوضاع سوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير.

وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة الفنية المشتركة لإعلان التعاون بين المنتجين من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اجتماعها الـ60 عبر تقنية الاتصال بواسطة الفيديو لبحث تطورات واتجاهات سوق النفط وسط ارتفاع حاد في أسعار الخام.

ويأتي عقد الاجتماع قبل يوم واحد من الاجتماع الـ38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف (اوبك بلس) والاجتماع الوزاري الافتراضي الـ26 للتحالف والمزمع عقدهما غدا الأربعاء.

وكانت أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن تعطل محتمل للإمدادات على خلفية احتدام الأزمة الأوكرانية الروسية والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

وأعرب الأمين العام لمنظمة (اوبك) محمد باركندو في بيان اليوم عن تقديره للإنجاز التاريخي الذي حققته دول تحالف (اوبك بلس) ولاسيما ما يتصل بالتزامها الراسخ بأهداف إعلان التحالف منذ إنشائه في 10 ديسمبر 2016 والرامي إلى دعم استقرار سوق النفط.

وأشار باركندو إلى تأثير الوضع الجيو-سياسي العالمي والشكوك المتعلقة بجائحة (كورونا) وتبعاتها على الطاقة وسوق النفط داعيا الدول الأعضاء في التحالف إلى اليقظة ومواجهة أي تطورات تحدث في السوق والتكيف معها.

ولفت إلى أن نهج تحالف (اوبك بلس) المرن ساعد في توفير إحساس إضافي بالاستقرار والطمأنينة على الرغم من التغيرات وحالة عدم اليقين المستمرة في السوق.