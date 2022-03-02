الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الطاقة الجزائرى يشارك فى اجتماع «أوبك» لبحث أوضاع سوق النفط

أوبك
أوبك

 يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، في أعمال الاجتماع الوزاري 26 للدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المصدرة من خارج (أوبك) (أوبك+).

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن عرقاب، سيشارك أيضا في أعمال الاجتماع 38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة (لأوبك+).

وبحسب البيان، سيبحث المشاركون في هذين الاجتماعين أوضاع سوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير.

وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة الفنية المشتركة لإعلان التعاون بين المنتجين من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اجتماعها الـ60 عبر تقنية الاتصال بواسطة الفيديو لبحث تطورات واتجاهات سوق النفط وسط ارتفاع حاد في أسعار الخام.

ويأتي عقد الاجتماع قبل يوم واحد من الاجتماع الـ38 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف (اوبك بلس) والاجتماع الوزاري الافتراضي الـ26 للتحالف والمزمع عقدهما غدا الأربعاء.

وكانت أسعار النفط ارتفعت  إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن تعطل محتمل للإمدادات على خلفية احتدام الأزمة الأوكرانية الروسية والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

وأعرب الأمين العام لمنظمة (اوبك) محمد باركندو في بيان اليوم عن تقديره للإنجاز التاريخي الذي حققته دول تحالف (اوبك بلس) ولاسيما ما يتصل بالتزامها الراسخ بأهداف إعلان التحالف منذ إنشائه في 10 ديسمبر 2016 والرامي إلى دعم استقرار سوق النفط.

وأشار باركندو إلى تأثير الوضع الجيو-سياسي العالمي والشكوك المتعلقة بجائحة (كورونا) وتبعاتها على الطاقة وسوق النفط داعيا الدول الأعضاء في التحالف إلى اليقظة ومواجهة أي تطورات تحدث في السوق والتكيف معها.

ولفت إلى أن نهج تحالف (اوبك بلس) المرن ساعد في توفير إحساس إضافي بالاستقرار والطمأنينة على الرغم من التغيرات وحالة عدم اليقين المستمرة في السوق.

الجزائر على اليوم لوز فيديو للدول الأربعاء لجنة قصي عالم درة المصدر عالمية العالمية طاقة فيديو كونفرانس الدول النفط العالمي الطاقة المر وزير الطاقة الجزائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

طالب مصرى يروى تفاصيل خروجه من أوكرانيا تحت القصف

«متنخدعوش فى الطقس».. الأرصاد تحذر المواطنين من اضطرابات الحرارة

«أوبك بلس» تقيم أوضاع السوق النفطية وسط الارتفاع الحاد بأسعار الخام

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

تقرير: منطقة غرب البلقان بؤرة ساخنة لتهريب الأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس