تقرير: منطقة غرب البلقان بؤرة ساخنة لتهريب الأسلحة

كشف تقرير تحليل المخاطر السنوي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن منطقة غرب البلقان تعد نقطة الدخول الرئيسية للأسلحة النارية المهربة إلى الاتحاد الأوروبي.



وبحسب منصة "يورأكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشئون الأوروبية، أوضح تقرير وكالة "فرونتكس"، ومقرها العاصمة البولندية وارسو، أن "تهريب أعداد صغيرة نسبيا من الأسلحة النارية والذخائر باستخدام سيارات الركاب" كانت سائدة في الغالب بالمنطقة، وعادة ما يتم جلبها من دول ما بعد الصراع.



وأفاد التقرير، الذي نشرته شبكة أمن البلقانBalkan Security Network، بأن الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع منطقة غرب البلقان من المناطق الحدودية الأكثر عرضة لخطر تهريب الأسلحة النارية.



وأشار تقرير فرونتكس إلى أن المستندات المزيفة في أغلب الأحيان كانت وثائق إضافية ضرورية لعبور الحدود أثناء جائحة كورونا وكان "المواطنون الأوكرانيون (1521 شخصا) الغالبية ممن كشف بحوزتهم مستندات مزيفة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".



وأضاف أن المواطنين الأوكرانيين والألبان والجورجيين والصرب غالبا ما يتجاوزون حد الإقامة القانونية في الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، كشفت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، النقاب عن حزمة استثمارية كبيرة بقيمة 3.2 مليار يورو لدعم 21 مشروعًا للنقل والتوصيل الرقمي والمناخ والطاقة في دول غرب البلقان.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: أن هذه هي الحزمة الرئيسية الأولى من المشاريع في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لغرب البلقان، والتي اعتمدتها المفوضية في أكتوبر 2020. وتم تصميم المشاريع لتحقيق فوائد ملموسة لجميع الشركاء الستة في المنطقة.

وأضاف البيان: أنه خلال السنوات القادمة، سيتم إعداد الخطة الاقتصادية والاستثمارية لتعبئة ما يصل إلى 30 مليار يورو من الاستثمارات، كمجموعة من المنح والقروض والضمانات التفضيلية. وستساعد الخطة على سد فجوة التنمية بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة ودعم الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، كذلك في تقديم استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً، أو جلوبال جيت واي، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2021.

من جانبه، قال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: نحن نسارع، من خلال حزمة الاستثمارات الأخيرة، بتفعيل الخطة الاقتصادية والاستثمارية لغرب البلقان على أرض الواقع. وقد حددنا هذه المشاريع الرائدة بالتعاون الوثيق مع شركائنا. وستعمل الاتصالات الأفضل والأكثر استدامة في النقل والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة على تعزيز الاقتصاد، ودفع التحول الأخضر والرقمي في المنطقة، وتوفير مجموعة من الفرص للأفراد والشركات في غرب البلقان وعبر الاتحاد الأوروبي. وستؤدي هذه الاستثمارات أيضًا إلى تسريع تكامل المنطقة، بما يتماشى مع منظورها الأوروبي الواضح.