الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول القوات النووية الأمريكية يعبر عن رضائه بشأن موقف بلاده الدفاعى

الأدميرال تشارلز
الأدميرال تشارلز ريتشارد

عبّر قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية والمشرف على القدرات النووية لبلاده، الأدميرال تشارلز ريتشارد، عن "رضائه" من موقف بلاده الدفاعي في الوقت الحالي وسط تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية وإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضع قوات الردع في حالة تأهب.


ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية  عن ريتشارد قوله خلال جسلة استماع بمجلس النواب الأمريكي إن مكث في ولاية نبراسكا للتأكد من أنه يستطيع "التقييم والرضا من حيث موقفنا الدفاعي".


وذكرت القناة أن مسئولاً آخر في وزارة الدفاع الأمريكية أكد أن الأخيرة "مرتاحة لموقفنا الدفاعي الإستراتيجي".

وزارة ميرا روسي على الرئيس أدم نووي فلاديمير بوتين قناة قائد تقييم روسية مجلس النواب الدفاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النوا نووية موقف سي ان ان الأمريكي

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