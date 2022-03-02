إشادة أمريكية: مصر استعادت دورها المحورى فى المنطقة

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن مصر استعادت دورها الإقليمي المحوري الهام في المنطقة، حيث نجحت في استعادة استقرارها من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسلط الموقع الأمريكي، الضوء على زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الأخيرة والتي جاءت انطلاقا من دور مصر وسعيها الدائم لإحلال السلام في المنطقة.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكويت يوم 22 فبراير الماضي، حيث أجرى محادثات مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ومسئولين كويتين.

وركزت المحادثات على سبل تنظيم قمة جامعة عربية ناجحة في الجزائر في الربع الأخير من عام 2022، وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية في جميع المجالات، من بين قضايا أخرى.

وقال المونتيور: تأتي زيارة السيسي للكويت في إطار جهوده لتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لعبت دورًا رئيسيًا خلال الفترة الماضية في تسوية الأزمة الخليجية، مما أدى إلى توقيع إعلان العلا في يناير 2021.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، شدد السيسي خلال زيارته على "حرص مصر على الحفاظ على استقرار وأمن الكويت وجميع دول الخليج في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وأوضح أن السيسي والشيخ نواف بحثا خلال لقائهما سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية عميقة الجذور بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد في الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تطوير التعاون المصري الكويتي في ضوء الدورة الـ13 للجنة الوزارية المصرية الكويتية المشتركة التي ستستضيفها القاهرة قريباً.

وبحسب بيان راضي، تعهدت الكويت بزيادة الاستثمارات في مصر واستغلال الفرص المتاحة هناك.

وأشاد أمير الكويت بدور القاهرة في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة.

وأكد راضي أن السيسي جدد التزام مصر بتعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وعبر أمير الكويت عن تقديره لدعم مصر لشؤون الكويت على كافة الأصعدة ومساهمة الجالية المصرية في مجالات البناء والتنمية في الكويت.

وأشاد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل ، خلال لقائه السيسي ، بالمشاورات الجارية مع مصر في مختلف القضايا ، ووصف دور مصر كحجر زاوية في الحفاظ على الأمن العربي والتضامن بين الدول العربية.

وقال مشعل إن الكويت حريصة على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات ، مشيدا بمساهمة الجالية المصرية في بناء وتنمية بلاده.

وفي ترحيبه بالرئيس المصري ، أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح حرص بلاده على الارتقاء بمستوى التعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على البلدين ، باعتباره حجر الزاوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ، وإعادة التوازن للمنطقة.

وأشاد السيسي ، بدوره ، بالروابط التاريخية العميقة الجذور بين البلدين على الصعيدين الرسمي والشعبي ، مؤكدا تطلع مصر لدفع التعاون مع الكويت للوصول إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي في ظل التحديات الضخمة. ، والأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

الرئيس الجزائري في الكويت

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الكويت في 22 فبراير وأجرى محادثات مع أمير الكويت حول القضايا الإقليمية.

واستعرض الزعيمان آخر المستجدات في العالم العربي وأكدا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية.

أعربت القيادة السياسية لدولة الكويت عن تقديرها لجهود تبون لإنجاح القمة العربية المقبلة ، معربة عن دعمها الكامل واستعدادها للمساهمة في هذا المسعى للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعوب العربية ، وفق بيان مشترك صدر. بعد الاجتماع.

اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، كما اتفق الجانبان على تعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وحول الاستعدادات لقمة جامعة الدول العربية، أكد البيان أن مصر والجزائر والكويت حريصة على تنسيق المواقف لتحقيق قمة ناجحة.

مصر تلعب دورا هاما في المنطقة

ومن جانبه قال عبد الله الغيم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت للمونيتور: تلعب مصر والجزائر دورا كبيرا في المنطقة، وقال عبد الله الغيم إن الزعيمين جاءا إلى الكويت للتباحث مع الأمير بعض الموضوعات المتعلقة بالقمة العربية المقبلة.

وأشار الغيم، إلى أن مصر استعادت مؤخرًا دورها الإقليمي المحوري بعد استعادة استقرارها، وبالتالي يمكنها أن تبذل جهودًا قصوى، جنبًا إلى جنب مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والجزائر، لتقريب وجهات النظر حول القضايا الرئيسية مثل تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وغيرها.

وتابع: إن نجاح استثمارات الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي في مصر سيساعد البلاد على جذب المزيد من التمويل الأجنبي من جميع أنحاء العالم. وأكد أن ذلك سيكون في صالح الدولة المصرية.

وأوضح أن الجانبين - مصر ودول مجلس التعاون الخليجي - بحاجة إلى مواصلة التنسيق والتشاور في المستقبل القريب لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية.

ووصف الغيم، زيارة السيسي للكويت بأنها "ناجحة"في عدة مستويات ، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتنسيقي.