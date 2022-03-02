«التموين»: ارتفاع أسعار القمح 7% بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا جائحتين وهي كورونا وأزمة بين دولتين انتهت إلى صراع بين الشرق والغرب.

وأضاف عشماوي خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي ونحن صوب نظام اقتصادي عالمي جديد، وما يحدث الآن هو تغيير كل مقومات الاقتصاد العالمي.

وتابع عشماوي أن العالم يشهد حاليا موجات تضخمية عالمية وزيادات سعرية كبيرة وذلك سيكون له أثر على أسواق الطاقة والغذاء والحديد ومواد البناء ومقومات الصناعة وعلى السياحة والنقل.

وأوضح عشماوي أن معدلات النمو العالمية الحالية تؤشر إلى أنه خلال 5 سنوات أو اقل تصبح الصين هي رقم واحد في معدلات اجمالي الناتج المحلي و التي تؤثر فيها التجارة و الاستثمار والادخار والصناعة و الاستهلاك.

ولفت عشماوي ان معدل التجارة العالمية ارتفعت بنسبة 12٪ خلال العام الماضي و وصلت إلي 28.5 تريليون دولار، أي تقريباً 30% من مكون الإقتصاد العالمي من التجارة .

و أشار عشماوي إلى أن ذلك كان أحد أسباب زيادة معدل الصادرات المصرية من 25 مليار دولار الي 31 مليار دولار وعند إضافة المواد البترولية نصل إلى 42 مليار دولار.

وقال عشماوي ان الصناعات الغذائية تساهم بنحو 4.2 مليار دولار في إجمالي الصادرات المصرية، و الحاصلات الزراعية 2.4 مليار دولار، وذلك نتيجة تباطؤ سلاسل الإمداد في الاسواق العالمية مما كان له مردود على التوجه للسوق المصري.

وأضاف عشماوي أن حجم الاستثمارات التي تطوف في العالم انخفضت بنسبة 40% سواء كانت استثمار اجنبي مباشر أو غير مباشر و حتي اسواق المال تأثرت سلبا في بداية أزمة كورونا ، ثم حدث نوع من التعافي .

وتابع عشماوي أنه حدثت لطمة أخري مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية و ذلك ادي إلي حدوث موجات تضخمية و نقص حاد في بعض السلع و زيادة سعرية في مكونات الإنتاج .

و أوضح عشماوي ان الاحتياطي النقدي المصري 40 مليار دولار و احتياطي سلعي يكفي حتي 5 اشهر و زيادة في حين أن مصر مستوردة لعدد من السلع الغذائية منها الاقماح الزيوت و لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز .

و لفت عشماوي إلي أن القمح يتم إنتاجه في 135 دولة بكمية تصل إلى 780 مليون طن قمح ، و مصر هي أكبر دولة مستهلكة للقمح بنسبة 3٪ من إجمالي الإنتاج العالمي ثم تأتي تركيا و اندونيسيا و الجزائر .

و أشار عشماوي إلي أن أوروبا هي اكبر تكتل بعدد 27 دولة تنتج 136 مليون طن قمح من إجمالى الناتج العالمي و الصين تنتج وحدها 134 مليون طن اقماح ثم الهند 98 مليون طن ، ثم روسيا 86 مليون طن قمح بينما أوكرانيا في المركز التاسع بكمية 27 مليون طن سنويا.

و قال عشماوي ان حجم تصدير روسيا و أوكرانيا من الاقماح يمثل 23٪ من صادرات الاقماح في العالم الي الدول المستهلكة الاقماح، متابعا ان اوكرانيا تصدر حوالي 18 مليون طن بينما روسيا تصدر نحو 35 مليون طن سنويا .

و أكد عشماوي ان سعر طن القمح عالمياً كان في فبراير 2021 بقيمة 240 دولار و بلغ في فبراير 2022 سعر 370 دولار بنسبة زيادة 65٪ و حاليا ارتفع نتيجة الأزمة الأوكرانية 7٪ ، كما أن طن الزيت المستورد كان بسعر 700 دولار و حاليا 1400 دولار .

و أضاف عشماوي ان الحكومة تتصدي لتلك الموجات التضخمية و الزيادات السعرية و المواطن يتحمل القليل من الاسعار ، كما أن أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان ستشهد تخفيضات بنسبة تصل إلى 15٪ و ذلك من خلال المناورة بالمخزون الاستراتيجي .