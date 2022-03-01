الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استوديوهات أمريكية توقف طرح الأفلام في روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت استوديوهات أمريكية وقف طرح أفلامها في دور السينما الروسية بسبب غزو أوكرانيا.

وقال متحدث باسم شركة «بارامونت بيكتشرز» في بيان لمجلة «فاريتي»: «نحن نشاهد المأساة الحالية في أوكرانيا، قررنا وقف طرح الأفلام السينمائية القادمة في روسيا».

وقالت بارامونت: «ندعم كل الأشخاص الذين تضرروا من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وروسيا وأسواقنا الدولية وسنواصل مراقبة الوضع وهو يتكشف».

وكانت شركات سوني وورنر برازرز ووالت ديزني قد أعلنت بالفعل عن إجراءات مماثلة.

وفي فرنسا، أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي إنه لن يرحب بالوفود الرسمية الروسية في المسابقة التي تستمر من 17 وحتى 28 مايو، ما لم يتغير مسار الأزمة.

وتواجه أوكرانيا منذ الخميس الماضي، غزو روسيا التي كثّفت هجومها اليوم على العاصمة كييف ومدينة خاركيف الثانية في البلاد (شرق)؛ في تأكيد لتكثيف هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

الاستوديوهات الأمريكية الغزو الروسي لأوكرانيا دور السينما الروسية شركة بارامونت بيكتشرز الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

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وائل لطفي

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