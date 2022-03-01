تجديد حبس عامل بتهمة تعذيب ابن زوجته حتى الموت فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتعذيب ابن زوجته حتى الموت.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي المتهم بتعذيب نجل زوجته والتسبب في وفاته بمنطقة حلوان، بسبب خلافات مع زوجته والدة الضحية وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفي بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص طفل مصاب بكدمات وجروح ووجود شبهة بتعذيبه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان ووالدي الطفل، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.