الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العالم بعد ميتافرس».. في ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمى

الاكاديمية
الاكاديمية

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل لاستشراف المستقبل.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن لقاء اليوم بما يضم من خبرات متنوعة يعكس الأهمية التى  تحظى بها الدارسات المستقبلية بأهمية كبيرة في عالمنا المعاصر، فقد أصبحت من الضروريات التي لا غنى عنها للدول والمؤسسات على حد سواء فالتطور المتسارع وغير المسبوق في مختلف المجالات، يحتم على الدول والشعوب العمل باستمرار على استشراف المستقبل ووضع الخطط اللازمة لمواكبة تلك التطورات".

وأضاف "عبدالغفار": "نحن نعيش  في عالم سريع التغير، تشكل فيه المعرفة  الأداة المثلى لبناء المستقبل في ظل بناء اقتصاد المعرفة، مؤكداً أن الدول والمجتمعات بدأت إعادة  تعريف أساليب حياتها وأعمالها للتفكير في المستقبل".

وتابع  " عبد الغفار" : “لقد أصبحت التقنيات الحديثة جزءاً مهماً من حياتنا اليومية، وبوابة لمجتمعاتنا المستقبلية، وبات تأثير الذكاء الاصطناعي واضحاً في الاقتصاد”.

وقال الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق أن الواقع الممتد هو مصطلح يشير إلى جميع البيئات المدمجة الواقعية والافتراضية والتفاعلات بين الإنسان والآلة الناتجة عن تكنولوجيا الكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء ، حيث يمثل متغيزا لأي تكتيك حوسبة مكتبة حالية أو مستقبلية .

وأوضح  "الجمل"  أن الواقع الممتد  يتضمن أشكالا تمثيلية مثل الواقع المعزز والواقع المختلط والواقع الافتراضي والمناطق التي تم إقحامها فيما بينها . تتراوح مستويات الواقعية من المدخلات الحسية  جزئيا إلى الظاهرية الغامرة تكمن دلالاتها في امتداد الخبرات البشرية خاصة فيما يتعلق بحواس الوجود التي يمثلهـا الواقع الافتراضي ) واكتساب الإدراك ( الذي يمثله الواقع المعزز ) . مع التطور المستمر في التفاعلات بين الإنسان والكمبيوتر - XR هو مجال سريع النمو يتم تطبيقه في مجموعة واسعة من الطرق ، مثل الترفيه والتسويق والعقارات والتدريب والعمل عن بعد.

في ورشة عمل بالأكاديمية خبراء اقتصاد يفتحون ملف المستقبل شعار العالم ميتافرس

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وائل لطفي

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