الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاستلام ملفات التعيين.. مجلس الدولة يستقبل طلاب الشرقية وسوهاج غدا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يستقبل مجلس الدولة، غدا الأربعاء، خريجي كلية الحقوق بجامعتي الزقازيق وسوهاج لتسليم ملف وظيفة مندوب مساعد.

يذكر أن عملية سحب الملفات التي تمت من 2 فبراير حتى 9 فبراير 2022، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاة خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكتروني بموعد المقابلة المحدد له.

مواعيد تلقى ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2021:

- جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 19 فبراير.

- جامعة عين شمس يوم الاحد الموافق 20 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير.

- جامعة السادات - جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع طنطا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير.

- أكاديمية الشرطة - جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 24 فبراير.

- جامعة الأزهر فرع أسيوط - جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 26 فبراير.

- جامعة أسيوط - جامعة جنوب الوادي يوم الاحد الموافق 27 فبراير.

- جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة المنيا - جامعة أسوان يوم الإثنين الموافق 28 فبراير. 

- جامعة الازهر فرع تفهنا الإشراف - جامعة الأزهر فرع دمنهور- جامعة بنها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

- جامعة الزقازيق - جامعة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 2 مارس.

- جامعات أخرى - التخلفات يوم الخميس الموافق 3 مارس

مجلس الدولة سحب الملفات سليم ملف وظيفة مندوب مساعد الإناث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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