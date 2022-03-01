برلمانية توجه رسالة لوزير التعليم: نقح المناهج من الأكاذيب والأفكار الهدامة

طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بتنقيح المناهج من كل الأكاذيب والأفكار الهدامة المتضمنة فيها.

وأضافت النائبة في رسالة وجهتها إلى وزير التربية والتعليم: "لا يمكن أن نربي أولادنا على أن أحد انجازات ثورة يوليو في المجال السياسي هي حل الأحزاب السياسية.

وأضافت النائبة في رسالتها للوزير: الحقيقة نفس الشيء ينطبق على إلغاء دستور 1923، مؤكدة أن ذلك ليس إنجازا.. وتابعت: ينبغي على القائمين على المناهج أن يدرسوا ما المفاهيم السياسية التي نريد أن نربي أولادنا عليها.

جاء ذلك تعليقا من النائبة مها عبد الناصر على ما تضمنه منهج الصف الثالث الإعدادي، عن أن حل الأحزاب السياسية يعتبر أحد إنجازات ثورة 23 يوليو 1952.

يذكر أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، سبق وتقدمت باستجواب إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

ووجهت "عبدالناصر" في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.

وتضمن الاستجواب المقدم من النائبة أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تتناول فيها على وجه الدقة كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين هذارة الاستجواب حجم المسؤولية لوزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة.

وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، ولاسيما أنه حتى الان لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام.