الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية توجه رسالة لوزير التعليم: نقح المناهج من الأكاذيب والأفكار الهدامة

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بتنقيح المناهج من كل الأكاذيب والأفكار الهدامة المتضمنة فيها.

وأضافت النائبة في رسالة وجهتها إلى وزير التربية والتعليم: "لا يمكن أن نربي أولادنا على أن أحد انجازات ثورة يوليو في المجال السياسي هي حل الأحزاب السياسية.
وأضافت النائبة في رسالتها للوزير: الحقيقة نفس الشيء ينطبق على إلغاء دستور 1923، مؤكدة أن ذلك ليس إنجازا.. وتابعت: ينبغي على القائمين على المناهج أن يدرسوا ما المفاهيم السياسية التي نريد أن نربي أولادنا عليها.
جاء ذلك تعليقا من النائبة مها عبد الناصر على ما تضمنه منهج الصف الثالث الإعدادي، عن أن حل الأحزاب السياسية يعتبر أحد إنجازات ثورة 23 يوليو 1952.

يذكر أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، سبق وتقدمت باستجواب إلى المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

ووجهت "عبدالناصر" في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.

وتضمن الاستجواب المقدم من النائبة أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تتناول فيها على وجه الدقة كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين هذارة الاستجواب حجم المسؤولية لوزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة. 

وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، ولاسيما أنه حتى الان لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام.

الحزب المصرى الديمقراطى الدكتور طارق شوقي الأحزاب السياسية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم ثورة يوليو المجال السياسي النائبة مها عبد الناصر ثورة 23 يوليو ثورة 23 يوليو 1952

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

«البنتاجون»: 80% من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

صور

معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان

مؤتمر «Watch It» لإعلان خطة التطوير

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس