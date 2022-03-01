مسلسلات رمضان 2022.. ريهام حجاج ضابط ملاحة فى «يوتيرن»

تكثف الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد "يوتيرن" تحت إدارة المخرج سامح عبدالعزيز من أجل عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وكشفت مصادر، لـ"الدستور" أن ريهام تقدم خلال المسلسل الجديد دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتحول تماما ومن هنا تم الاتفاق على اسم المسلسل "يوتيرن" ويشاركها في العمل الجديد الفنان الكبير توفيق عبدالحميد والفنان كريم قاسم والفنانة عبير صبري والمسلسل من تأليف المؤلف أيمن سلامة.

وقال أيمن سلامة إنه انتهى من كتابة أكثر من نصف حلقات مسلسل “يوتيرن” الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يوتيرن” المعروض على قناة “الحياة” أنه وفريق العمل أنجزوا نسبة كبيرة من تصوير المسلسل، بل وقاموا بإنهاء عدد كبير من الحلقات ولم يتبق له سوى حلقات قليلة لينتهي تمامًا من كتابة سيناريو العمل، من المفترض انتهاء التصوير خلال الأيام الأولى من رمضان بالتزامن مع عرضه.