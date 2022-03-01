الأهلي يدرس إقامة معسكر مغلق قبل مواجهة المريخ السوداني

يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الأهلى، دخول معسكر مغلق قبل 48 ساعة من مواجهة المريخ السودانى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقررة فى التاسعة مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن يحسم المدرب الجنوب إفريقى قراره النهائى بشأن المعسكر المغلق المبكر، بعد عودته من الإسكندرية فى أعقاب انتهاء الفريق من مواجهة فاركو، وسط رغبة لديه فى تنظيم هذا المعسكر، من أجل زيادة تركيز اللاعبين، وإبعادهم عن ضغوط مواقع التواصل الاجتماعى، وعلاج بعض الأخطاء المتكررة أمام صن داونز وفاركو.

ودخل محمد رضا، صانع ألعاب فيوتشر، دائرة اهتمامات مسئولى الأهلى، لضمه فى نهاية الموسم الجارى، حال موافقة بيتسو موسيمانى، بعد حصوله على تقرير وملخص لمشاركاته مع فريقه.

كان «رضا» ضمن دائرة اهتمامات الأهلى فى الصيف الماضى، لكن تقرر تأجيل التعاقد معه وقتها، من أجل منحه وقتًا كافيًَا لاكتساب الخبرات، والوقوف على مستواه الفنى والبدنى بصورة أكثر دقة، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين فى نفس مركزه.

ويجيد لاعب فيوتشر اللعب فى أكثر من مركز، سواء فى صانع الألعاب أو على الأطراف، ويعتبر مسئولون فى الأهلى أنه البديل المناسب لتعويض محمد مجدى «أفشة»، حال إيقافه أو إصابته جراء ضغط المباريات. وكشف مصدر فى الأهلى عن عزم إدارة الكرة بـ«القلعة الحمراء» بدء التفاوض لضم لاعب فيوتشر فى نهاية الموسم الجارى، لغلق باب دخول الزمالك أو بيراميدز إلى الصفقة لإفسادها أو رفع قيمتها المالية.

ويخضع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمسحة طبية، اليوم، بعد إصابته بفيروس «كورونا» قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو، أمس، على أن يخضع لمسحة جديدة، غدًا، حال ظهور نتيجة اليوم سلبية، قبل مواجهة المريخ السودانى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.