الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي يدرس إقامة معسكر مغلق قبل مواجهة المريخ السوداني

الأهلي
الأهلي

يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الأهلى، دخول معسكر مغلق قبل 48 ساعة من مواجهة المريخ السودانى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقررة فى التاسعة مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن يحسم المدرب الجنوب إفريقى قراره النهائى بشأن المعسكر المغلق المبكر، بعد عودته من الإسكندرية فى أعقاب انتهاء الفريق من مواجهة فاركو، وسط رغبة لديه فى تنظيم هذا المعسكر، من أجل زيادة تركيز اللاعبين، وإبعادهم عن ضغوط مواقع التواصل الاجتماعى، وعلاج بعض الأخطاء المتكررة أمام صن داونز وفاركو.

ودخل محمد رضا، صانع ألعاب فيوتشر، دائرة اهتمامات مسئولى الأهلى، لضمه فى نهاية الموسم الجارى، حال موافقة بيتسو موسيمانى، بعد حصوله على تقرير وملخص لمشاركاته مع فريقه.

كان «رضا» ضمن دائرة اهتمامات الأهلى فى الصيف الماضى، لكن تقرر تأجيل التعاقد معه وقتها، من أجل منحه وقتًا كافيًَا لاكتساب الخبرات، والوقوف على مستواه الفنى والبدنى بصورة أكثر دقة، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين فى نفس مركزه.

ويجيد لاعب فيوتشر اللعب فى أكثر من مركز، سواء فى صانع الألعاب أو على الأطراف، ويعتبر مسئولون فى الأهلى أنه البديل المناسب لتعويض محمد مجدى «أفشة»، حال إيقافه أو إصابته جراء ضغط المباريات. وكشف مصدر فى الأهلى عن عزم إدارة الكرة بـ«القلعة الحمراء» بدء التفاوض لضم لاعب فيوتشر فى نهاية الموسم الجارى، لغلق باب دخول الزمالك أو بيراميدز إلى الصفقة لإفسادها أو رفع قيمتها المالية.

ويخضع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمسحة طبية، اليوم، بعد إصابته بفيروس «كورونا» قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو، أمس، على أن يخضع لمسحة جديدة، غدًا، حال ظهور نتيجة اليوم سلبية، قبل مواجهة المريخ السودانى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

«البنتاجون»: 80% من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

صور

معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان

مؤتمر «Watch It» لإعلان خطة التطوير

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس