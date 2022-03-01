الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطاب من «التعليم» بشأن حافز معلمي المدارس الرسمية لغات

وزير التعليم
وزير التعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن تلقي شكاوى من عدم صرف حافز التجريبيات في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعاملين بالمديريات التعليمية.

وكشف الخطاب، أنه بناء على تعليمات السلطة المختصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني بدراسة موقف صرف حافز المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات على مستوى مديريات التربية والتعليم الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية.

وطالبت  وزارة التعليم على المديريات التعليمية ، بسرعة موافاتها ببيان موضح به «اسم المدرسة -  الإدارة التابع لها - متوسط قيمة الحافز الشهري للمدرسة - موقف الصرف الفعلي الحالي - الشهور المتأخر صرفها حتى تاريخه إن وجدت - بيان أسباب التأخر في الصرف للحافز إن وجد»، وفقا للنموذج المرفق في موعد الخميس 3 مارس 2022.

وأكدت الوزارة في خطابها، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسبب في تأخير صرف هذه المستحقات المالية للعاملين عن موعد استحقاقها الرسمي.

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فتح باب تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 مارس.

وانتهت التعليم، أمس الإثنين، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، يسجلون عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف نائب الوزير، إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على  المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.

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وائل لطفي

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