الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد العربي ينظم دورة تدريبية عن «إحصاءات ميزان المدفوعات»

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28 فبراير - 3 مارس 2022، الدورة التدريبية حول "إحصاءات ميزان المدفوعات"، للمسؤولين في البنوك المركزية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعتبر حالة ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما مرآة لحالة الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة، فالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يمثل أحد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد، بالتالي مدى مناسبة السياسات الاقتصادية المتبعة. 

ويأتي اهتمام الدول بحسن إعداد الإحصاءات، وفق المعايير العالمية المعتمدة ليتسنى لمتخذي القرارات الاسترشاد بها في رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى.

وتستعرض الدورة كيفية إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، كذلك تقدم شرحاً لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات.

يأتي الاهتمام بموضوع "إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات" منسجمًا مع السعي في صندوق النقد العربي للمساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية، من خلال دعم برامج إصلاح هادفة إلى معالجة الخلل المؤدي إلى العجز في موازين المدفوعات.

معهد التدريب صندوق النقد العربي الاقتصاد المعني السياسات الاقتصادية القائمة الاقتصاد الفائض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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