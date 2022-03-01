«ضمت 29 وزيرا».. البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة باشاغا

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، رسميا الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتي ضمت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وهم علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى.

وضمت الحكومة الليبية الجديدة 9 وزراء و6 وزراء دولة، وجاءت التشكيلة الحكومية كالآتي:

رئيس الوزراء: فتحي باشاغا

نائب رئيس الوزراء علي فرج إبراهيم القطراني

نائب رئيس مجلس الوزراء سالم معتوق محمد الزادمة

نائب رئيس مجلس الوزراء: خالد علي محمد الأسطى

وضمت قائمة الوزراء:

1- الخارجية والتعاون الدولي: حافظ عبدالحميد قدور

2- الدفاع: أحميد حمد علي حومة

3- العدل: خالد مسعود عبدربه

4- الداخلية: عصام محمد بوزريبة

5- التخطيط والمالية: أسامة سعد حماد صالح

6- الصحة: عثمان عبدالجليل محمد

7- التربية والتعليم: جمعة خليفة محمد الجديد

8- الحكم المحلي: سامي علي الضاوي

9- الشؤون الاجتماعية: المبروك محمد غيث الطاهر

10 – المواصلات والنقل: عبدالحكيم محمد الغزيوي

11- الموارد المائية: محمد عبدالكريم دومة

12- الثروة البحرية: علي ميلاد بن يونس

13- الثقافة: صالحة التومي بشير الزروق

14- التعليم العالي والبحث العلمي: عاشور عمر عيسى عمر

15- التعليم التقني: فرج خليل سالم

16- العمل والتأهيل: عبدالله الشارف أرحومة

17- الطيران المدني: هشام عبدالله أبوشكيوات

18- الكهرباء والطاقات المتجددة: عوض إغنيوة البدري

19- الاتصالات والمعلوماتية: سالم عبدالله محمد الناجي

20- الزراعة والثروة الحيوانية: يونس سالم حسن حسن العرفي

21- الصناعة والمعادن: امحمد عبدالقادر السعيدي

22- الاقتصاد والتجارة: جمال سالم شعبان

23- الأشغال العامة: نصر شرح البال محمد

24- الاستثمار: السعيد محمد المدني الحضيري

25- السياحة والآثار: علي قلمة محمد

26- الخدمة المدنية: محمود أبوبكر بونعامة

27- الرياضة: عبدالسلام عبدالله غويلة

28- الشباب: المهدي شعيب محمد عطيت الله

29- البيئة: محمد عبدالحفيظ زايد

بينما ضمت القائمة 6 وزراء الدولة وهم:

– وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء: محمد أحمد فرحات

– وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية: محمد سليمان أبوزقية

– وزير الدولة لشؤون المرأة: انتصار عيسى سالم عبود

– وزير الدولة لشؤون الاتصال: خالد أحمد علي السعداوي

– وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية: فتحي محمد موسى التباوي

– وزير الدولة شؤون المهجرين والمفقودين: علي أبوبكر قدور