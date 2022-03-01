«أوبك+»: من المرجح الالتزام بالسياسة الحالية في اجتماع الأربعاء

قال مصدران في أوبك+ إن من المرجح أن تلتزم المجموعة، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، بسياستها الحالية المتمثلة في الزيادات التدريجية في إنتاج النفط أثناء اجتماع غد الأربعاء.



وأضاف المصدران أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يؤثر حتى الآن على سير اتفاق الإمدادات بين أوبك وحلفائها.

وفي سياق متصل، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، تضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية والإنتاج الفعلي.

وأضاف بيرول، في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض، "هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك+ من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم".

وتابع "سيكون من المهم أن تعمل أوبك+ على تضييق هذه الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر للسوق".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الثلاثاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولارين و31 سنتًا ليصل إلى 95.16 دولار للبرميل.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.

ويذكر أن، ارتفعت أسعار النفط، حيث طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.04 دولار، بما يعادل 3.1 بالمئة، إلى 101.01 دولار بحلول الساعة 0843 بتوقيت جرينتش.

و لامس خام القياس أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولار بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

و صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.56 دولار، أو 2.67 بالمئة إلى 98.28 دولار.