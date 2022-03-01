ورش عمل لإعداد مدربى مراكز وأندية ذوى الهمم بالدقهلية

نظمت الإدارة المركزية للطب الرياضى - الإدارة العامة للطب النفسى - بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددًا من ورش العمل بعنوان "الإعداد النفسى لمدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوي القدرات والهمم" تحت شعار "قادرون بإختلاف" بقاعة النادى الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي.

وقدم فعاليات ورش الإعداد النفسى لمدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوي القدرات والهمم الدكتور محمد بيومى من الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى بوزارة الشباب والرياضة.

وتناول الدكتور جمال رمضان موسى أستاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعة الأزهر، كيفية الإعداد النفسى لذوي الهمم، والتعرف على بعض الإختبارات النفسية لذوى الهمم، وعرض مقطع فيديو عن "إنجازات ذوى الهمم فى دورة طوكيو الإخيرة فى اليابان" وما حققوه من ميداليات رفعت اسم مصر.

وأضاف الدكتور جمال أن الرياضات المعدله لها تأثير على الفرد والأسرة والمجتمع والحياة الإجتماعية، وكذلك لابد من الإعداد النفسى للاعب بصورة تسهم فى المساعدة فى الإعداد الأفضل له .

وتحدثت الدكتورة رشا أشرف رئيس قسم علم النفس بجامعة حلوان، عن دوافع ذوى الهمم لممارسة الرياضة ومنها: تطوير المهارات الحركية لديهم، والاستمتاع باللعب، وكذلك تكوين الأصدقاء من خلال اللعب، الشعور بالنجاح والتقدير، واثبات الذات، المساندة الاجتماعية من الأسرة، الشعور الإيجابى لتفاعل المدرب مع اللاعب، وتقديم المكافآت بأنواعها المختلفة .

وركزت الدكتورة رشا على أهمية تبادل الثقة مع المدرب لبناء الدافعية عند اللاعب عن طريق مشاركته فى النجاح والفشل معا، وأن يصبح المدرب قدوة للاعب ومصدر المعلومات الصحيحة له، من خلال استقرار سلوك المدرب والمعاملة الواحدة مع اللاعبين دون تفرقة لبناء الثقة بين الطرفين.



وفى نهاية ورش العمل تم توزيع شهادات التقدير على الحاضرين والتقاط الصور التذكارية معهم بحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والأستاذ محمد قناوى مدير إدارة تنفيذ المشروعات والسادة الإخصائيين بالإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .

وتأتى الورشة التدريبية فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو دمج ذوي الهمم في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى بالوزارة، والأستاذ سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى بالوزارة، وبتوجيهات الأستاذ علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.