علاج الإدمان: أنشطة متنوعة من المتطوعين تستهدف مختلف الفئات العمرية

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم عرض تجربة الشباب المتطوع لدى الصندوق خلال المؤتمر الدولي السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "Youth Forum" الذى يعقد حاليا في فيينا - النمسا "أون لاين"، حيث يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان ومنها العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مبادرة “القرار قرارك” في ظل تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.

هذا بجانب أيضا تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" وكذلك في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تتضمن زيارات منزلية للتواصل بشكل مباشر مع الأهالي في هذه المناطق لتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، كذلك عرض كيفية اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطي حر.

وأكد مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم انتخاب المتطوعون في كل محافظة، حيث يتضمن رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته لعرض سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.

وأكد مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن إجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن بلغت 28 مركزا علاجيا متخصصا فى 17 محافظة حتى الآن.