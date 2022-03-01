الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفاع المتهم الرابع بـ«رشوة وزارة الصحة» يطلب إخلاء سبيله

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الاستماع لشهادة شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا «رشوة وزارة الصحة»، واستدعاء عدد من الشهود هم كل من: الدكتور طارق محمد كمال، سامر رأفت وهبة إبراهيم، مسئولين بالوزارة، لسماع شهادتهم.

طلب دفاع المتهم الرابع إخلاء سبيل موكله بأي ضمانات تراها المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

كشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

محكمة جنايات القاهرة شهود الإثبات شهادة محاكمة الشهود مسئولين بالوزارة رشوة وزارة الصحة

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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