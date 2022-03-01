مياه الشرب: الانتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة بطريق الإسماعيلية - السويس

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بربط أعمال خط ٣٠٠مم بمركز ومدينة فايد.

وتأتى أعمال الربط ضمن أعمال نقل المرافق المتعارضة بطريق الإسماعيلية - السويس وذلك حرصا على إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة المرافق المتعارضة من أجل تسريع وتيرة وإنجاز المشروعات القومية المزمع افتتاحها فى التوقيتات المحددة لها.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أنه تم إنهاء أعمال الربط وإعادة ضخ مياه الشرب بصورة طبيعية منعا لمعاناة المواطنين من أهالى القرى التى تأثرت بالانقطاع ( فنارة ، السساتر، السعيدية، أبو سلطان ومساكن المرور)، لافتا إلى ضرورة إعداد تقرير يومى عن آخر تطورات الأعمال الخاصة بنقل المرافق المتعارضة ومراعاة تطبيق المواصفات القياسية ودقة تنفيذها.

يذكر أن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد وجه بالتنويه مسبقا قبل بداية أعمال الربط ومناشدة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه تجنبا لمعاناتهم من نقص المياه ومشددا على سرعة نهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

شنت الوحدة المحلية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المرافق، ومدعومة بقوه من قسم شرطة ثالث الإسماعيلية. بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، والأكشاك. على امتداد شارع صبري مبدي بين ميدان الخامسة والمجمع الطبي.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٠ ثلاجة عرض، وعدد ٣٠ مقعدًا، وإغلاق "تشميع" عدد ٢٠ محلًا، وشقة لمخالفة شروط الترخيص، وضبط ٤٠ شيشة ومراجعة مساحات عدد ٨ أكشاك، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٥ محضر إشغال، وعدد ١٥ محضر إدارة نشاط تجاري دون ترخيص، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة فرض حالة من الانضباط بالشارع الإسماعيلي، والحفاظ على سيادة القانون، والتأكد من تراخيص المحال العامة.