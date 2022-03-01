السياحة والمصايف: تحرير 167 محضرا للمنشآت المخالفة في 60 حملة رقابية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكثيف حملات الرقابة على الكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الإجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

حملات إدارة السياحة والمصايف بالاسكندرية

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 60 حملة بنطاق 8 أحياء (منتزه أول، منتزه ثان، و شرق، ووسط، والجمرك، وغرب والعجمي، و برج العرب) خلال شهر فبراير تم خلالها تحرير 167 محضرا للمحال العامة (مطاعم- كافيهات- مقاهي- حلواني) المخالفة، حيث تم مراجعة قوائم الأسعار لعدد من المنشآت.

حملات إدارة السياحة والمصايف بالاسكندرية

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد؛ إن عدد المنشآت التى تحرر ضدها محاضر بيع بأزيد من الأسعار المعتمدة والمصدق عليها من الإدارة 41 منشأة، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التى تحرر ضدها محاضر لبيعها أصناف للجمهور دون اعتماد قائمة الأسعار من قبل الإدارة المركزية 120 منشأة، كما تم تحرير محاضر ل 5 منشآت امتنعت عن إعلان قائمة الأسعار المعتمدة فى مكان واضح للجمهور.

وأكد رشاد؛ أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويتم التحقق من صحتها وتحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة لقوائم الأسعار المعتمدة، مشيرا إلى أن الإدارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي، www.catr.gov.eg، وصفحتها الرسمية، وتطبيق الإدارة على Google play وكذلك app store.