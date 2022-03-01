لترك العمل.. التحقيق مع 63 موظفا بالجهات الحكومية بشبراخيت والدلنجات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية، أسفرت عن إحالة 36 من العاملين بالمصالح الحكومية بقرية المسين بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، و 26 من العاملين بالوحدات الصحية والجمعيات الزراعية بقري (أورين - الربدان - محلة فرنوي)، بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.