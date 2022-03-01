الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لترك العمل.. التحقيق مع 63 موظفا بالجهات الحكومية بشبراخيت والدلنجات

الحملة
الحملة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين . 

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات  المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية، أسفرت عن إحالة 36 من العاملين بالمصالح الحكومية بقرية المسين بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، و 26 من العاملين بالوحدات الصحية والجمعيات الزراعية بقري (أورين - الربدان - محلة فرنوي)، بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

طعام البحيرة التجارى مباحث التموين زراعية

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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