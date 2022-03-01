الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

التحالف المصري يدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى

سعيد عبدالحافظ منسق
سعيد عبدالحافظ منسق التحالف المصرى

أدان التحالف المصري اليوم، الإعتداءات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي باب العمود بالقدس المحتلة. حيث قامت قوات الإحتلال باعتداءات وحشية علي المواطنين الفلسطينيين أثناء الإحتفال بذكري الاسراء والمعراج بحي باب العمود بالقدس الشرقية.

وأدت الاشتباكات العنيفة بين قوات الإحتلال والمواطنين الفلسطنيين إلى وقوع العديد من الضحايا وإعتقال آخرين من الفلسطينيين، واستهدفت قوات الاحتلال الأطفال بشكل خاص حيث وقع العديد من الضحايا من الأطفال نتيجة الاستخدام المفرط للمتفجرات الصوتية، وفي هذا الإطار، تعرضت فتاتان للسحل على يد جنود الإحتلال، إحداهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحتاج لتدخل جراحي.

وأكد التحالف المصري على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وإدانته لمثل هذه الممارسات التي تمثل انتهاكات جسيمة للحرية الدينية في القدس المحتلة.

وحمل التحالف المصري الاحتلال المسئولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كافة الأراضي الفلسطينية.

واستهدفت قوات الاحتلال خل الهجموها على المسجد الأقصى الأطفال بشكل خاص، حيث وقع العديد من الضحايا من الأطفال نتيجة الاستخدام المفرط للمتفجرات الصوتية. وفي هذا الإطار، تعرضت فتاتان للسحل على يد جنود الإحتلال، إحداهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحتاج لتدخل جراحي.

وكان  التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أدان اغتيال الصحفي التركي غونغور أرسلان بالرصاص أمس  السبت في مقر عمله، وهو صاحب ومدير الصحيفة اليومية المحلية (صوت كوجالى)، في كوجالي شمال غرب تركيا. وأعلنت محافظة كوجالي أن الشرطة ألقت القبض على المعتدي، دون إعطاء تفاصيل عن هويته أو ملابسات القتل.

وكان أرسلان قد تعرض في السابق لاعتداء جسدي، كما تمت ملاحقته قضائيًا في السابق ووجهت إليه لائحة اتهام بسبب مقالاته.

ومن جانبه، يستنكر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية محاولات الاغتيال التي تنال من حرية الرأي والتعبير في أي مكان حول العالم.

المسجد الأقصى القدس الإحتلال الإسرائيلي ذوى الاحتياجات الخاصة قوات الاحتلال القدس المحتلة الإسراء والمعراج

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المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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