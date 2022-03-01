غلق باب التقديم برياض أطفال المدارس المصرية الدولية اليوم

تغلق المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم للعام الدراسى المقبل بمرحلة رياض الأطفال، اليوم الثلاثاء.

وكانت قد أتاحت الوزارة الالتحاق والتقدم منذ 1 فبراير الماضي، في فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

يذكر أن المدارس المصرية الدولية هي مدارس مصرية تعمل بنظام المدارس الدولية من خلال الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، بمصروفات تتناسب مع دخل الأسرة المتوسطة وخدمة تماثل تلك المقدمة في المدارس الدولية الأخرى، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتوفير الأراضي للمستثمرين المؤهلين بنظام حق الانتفاع، مع تقديم خدمات الإشراف، والمراقبة، والمتابعة العملية التعليمية التي تقدمها هذه المدارس، ثم استردادها بنهاية مدة العقد المنصوص عليها في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010.

وكان المشروع قد انطلق في ينایر 2016، وبلغ عدد المدارس المقرر إنشاؤها بالمرحلة الأولي 24 مدرسة توفر 910 فصلًا دراسيًا، وتم بالفعل بناء 13 مدرسة، حصلت منها 7 مدارس علي تراخيص التشغيل، كما تمت معاينة 6 مدارس للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لمنحها تراخيص التشغيل، وجاري حاليًا اتخاذ الأجراءات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي من المتوقع أن يتم من خلالها طرح 57 قطعة أرض لبناء المدارس بهذا النظام.

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فتح باب تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 مارس.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، يسجلون عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف نائب الوزير، إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.