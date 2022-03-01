ضبط 1908 مخالفات مرورية متنوعة في حملة مكبرة بكفرالشيخ

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1908 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، حيث تم ضبط 18 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 7 مخالفة دراجة نارية، و55 مخالفة سير بدون تراخيص 37 بدون رخص قيادة و18 بدون رخص تسيير، و1612 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفرالشيخ، صيانة أعطال أعمدة الإنارة بعدد من مناطق وأحياء المدينة منها خلف قسم الشرطة وخلف مضرب أطلس وشارع مستشفى الحميات وحي أبورخا، وتنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وشدد جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، على التأكد من أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة بكل الأحياء والشوارع الداخلية، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين والحد من وقوع الحوادث.

كما تابعت الوحدة المحلية للمدينة أعمال النظافة التي تتم تحت إشراف قسم النظافة، حيث رفع المخلفات بجميع أنواعها والتخلص منها ووضعها بالمقلب العمومي بالمدينة، لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نظم مجلس مدينة الرياض حملات النظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وصيانة أعمدة الإنارة وتغطية بيارات الصرف الصحي، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.